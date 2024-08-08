بحث في دفاتره القديمة .. فليك يستقر على بديل صفقة نيكو ويليامز مع برشلونة!

البرسا لن يقف عاجزًا حال ضياع صفقة نجم أتلتيك بيلباو

ارتبط برشلونة، بالتعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن مع اقترابنا من نهاية الميركاتو، تشير التوقعات إلى فشل الصفقة.

وكان اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عامًا، قد قرر البقاء مع فريقه لمدة موسم على الأقل، والمشاركة في البطولات الأوروبية، مما دفع إدارة برشلونة للبحث عن بديل قبل نهاية الميركاتو.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، قد وجد ضالته وقرر الاستعانة بالحرس القديم له في نادي بايرن ميونخ، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

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وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ، لا يمانع رحيل كينجسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الحالية، ومع اهتمام مدربه السابق هانز فليك، بقدراته فمن المتوقع أن يحاول برشلونة، حسم الصفقة خلال الفترة القادمة.

وسيتعين على برشلونة، حل جزء من أزمته المالية قبل التعاقد مع كومان، إذ لن تتمكن إدارة الفريق الكتالوني، من تسجيل أي لاعب جديد ما لم يترك الفريق الإسباني، بعض اللاعبين خلال الميركاتو الحالي.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن أسلوب كومان، لن يتماشى مع المدرب الجديد فينسنت كومباني، مما جعل الإدارة تفكر في بيعه وإن لم يحسم برشلونة الصفقة، قد يعود اللاعب الفرنسي إلى فريقه القديم باريس سان جيرمان.