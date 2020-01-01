كومان: بدأنا المباراة بشكل سيئ ونستحق الخسارة

تصريحات كومان بعد الهزيمة أمام يوفنتوس

انتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المستوى الذي ظهر به فريقه أمام يوفنتوس معلقًا على قرارات الحكم وسبب خلافه مع دكة بدلاء البيانكونيري.

يوفنتوس انتصر بثلاثية نظيفة على برشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات ليخطف الصدارة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة في تصدر المجموعة منذ موسم 2006-2007 حينما واجه ليفربول في دور الـ16 وودع مبكرًا.

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وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "الخسارة جاءت بسبب أول 25 دقيقة من اللقاء، لقد بدأنا بشكل سيئ وكنا نشعر بالخوف ولم نلعب بالقوة الكافية، ربما لأن الجميع كان يخشى الخسارة أكثر من الاستحواذ على الكرة".

وتابع: "لم نستطع العودة بعد التأخر بهدفين، ولم يعجبني مطالبة دكة يوفنتوس بطرد كليمون لونجليه، لأن هذه ليست فلسفة كرة القدم".

المدرب الهولندي أشار إلى أنّ التغييرات جاءت لأجل حماية اللاعبين قبل المواجهات الصعبة المرتقبة، خاصة وأنّ ألبا ولونجليه يلعبان بانتظام.

وأردف: "قبل المباراة تحدثت مع اللاعبين حول أهمية اللعب سويًا، لكننا خسرنا الثنائيات في البداية وتركنا العديد من المساحات ولذلك خسرنا".

واختتم: "ركلة جزاء كريستيانو رونالدو الأولى ليست صحيحة، لكن هذا غير مبرر للأداء والنتيجة أمام يوفنتوس".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يخسر على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ مايو 2013 أمام بايرن ميونخ.