12 لقب دوري في 12 موسمًا.. ليفركوزن ينهي سلسلة كومان الفريدة!

أول خسارة في مسيرة نجم البايرن!

انتهت سلسلة فريدة للفرنسي كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، الذي حصد كل بطولات الدوري مع الأندية التي دافع عن ألوانها، منذ بدء مسيرته الكروية وحتى الموسم الماضي.

وبتتويج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، خسر كومان أول بطولة دوري في مسيرته الكروية، والتي بدأت في موسم 2012-2013.

وحصل كومان على 12 لقب دوري منذ انطلاق مسيرته الاحترافية، أولها عند تصعيده مع باريس سان جيرمان موسم 2012-2013.

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ونجح النجم الفرنسي في الحفاظ على لقبه في الموسم التالي 2013-2014، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في صيف 2014 ويتوج مع السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2014-2015.

وفي أغسطس 2015، انتقل كومان من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ، بعدما خاض مباراة واحدة في الكالتشيو، ليتوّج بلقبي الدوري الإيطالي 2015-2016 مع اليوفي والدوري الألماني مع البايرن (حصل على ميداليتي التتويج).

وحصد النجم الفرنسي كل البطولات مع بايرن ميونخ، إذ توج بالدوري الألماني لمدة 8 مواسم متتالية، قبل أن تنتهي تلك السلسلة الفريدة على يد رجال المدرب تشابي ألونسو.