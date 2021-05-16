يتمنى استمرار ميسي..

أبدى المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان أسفه للهزيمة التي مُنيّ بها فريقه من سيلتا فيجو، معتبرًا أنها بمثابة الانعكاس لمجموعة من الأخطاء المتكررة لكتيبته.

وعنت هذه الهزيمة انتهاء آمال برشلونة رسميًا في التتويج بلقب الدوري الإسباني، مع تأكد احتلال النادي الكتالوني إما المركز الثالث أو الرابع هذا الموسم.

المدرب الهولندي رفض الحديث عن مستقبله واحتمالية إقالته من تدريب البرسا، في وقت شدد فيه على قيمة قائد الفريق ليونيل ميسي.

كومان في حديثه للإعلام بعد المباراة قال "إذا تحدثنا عن الشوط الأول، فهذا انعكاس لما حدث لنا في أكثر من مباراة".

وواصل "لعبنا بشكل جيد وكان أمامنا العديد من الفرص ومن هجمة واحدة لهم تعادلوا وتوجهنا إلى غرف الملابس بهذه النتيجة، هذا صعب للغاية من الناحية الذهنية".

كما أضاف "في النهاية فازوا، وهذا يحدث دائمًا في لحظات لا يحالفنا فيها الحظ، عمومًا لم نكن جيدين في الشوط الثاني".

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أما عن مستقبله، فقال "لن أجيب لأنني قلت بالأمس بالفعل ما يدور في ذهني ولست بحاجة إلى تكراره مرة أخرى".

وبخصوص ميسي، قال "نأمل ألا يرحل ميسي لأنه أفضل لاعب في العالم وقد أظهر اليوم أنه من المستحيل اللعب بدونه".

وأتم "لقد سجل حتى الآن 30 هدفًا ومنح الفريق الكثير من من النقاط، يرحل أم يبقى؟ هذا السؤال يوجه له، بالنسبة لي وللنادي نأمل أن يبقى".

الجدير بالذكر أن ميسي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، ورغم الحديث عن سعادته بتطور برشلونة مع كومان، لكن مع نكسة خسارة الدوري قد يعيد التفكير في مغادرة كامب نو.