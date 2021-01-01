كومان: الفوز يُلهمنا كثيرًا قبل قمة الكأس، ولم أعاقب جريزمان!

تصريحات ما بعد المباراة..

رفض رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، ربط فوز البرسا اليوم على إشبيلية بثنائية نظيفة بمباراة كأس الملك المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، ولكنه اعتبر أنها "تلهمهم الكثير" للقيام بريمونتادا جديدة بكامب نو.

وقدم برشلونة مباراة من أفضل مبارياته هذا الموسم عندما فاز على إشبيلية بهدفين نظيفين في رامون سانشيز بيزخوان ببطولة الدوري الإسباني، ليرتقي إلى المرتبة الثانية برصيد 53 نقطة.

اختبار صعب ستواجهه كتيبة كومان بعد أربعة أيام من الآن يتمثل في مواجهة إشبيلية مجددًا لكن بكامب نو، وهذه المرة يتعين على البرسا الفوز بثلاثية نظيفة للتأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الخسارة ذهابًا منذ أسبوعين بثنائية نظيفة.

كومان بعد مباراة الدوري تحدث إلى الإعلام وقال "الفوز اليوم سيساعدنا للإيمان على العودة، لكن يجب أن لا ننسى إنها مباراة أخرى، برشلونة قد يفوز يوم الأربعاء لكن علينا فهم أن كل مباراة مختلفة".

كما أضاف "مباراة اليوم ستساعدنا على التطور لكن حتى هم سيحللونها، ولكن بهذا الأداء الكامل لدينا فرص للقيام بريمونتادا".

وتابع "مباراة الأربعاء مهمة مثل مباراة اليوم لكن لا أريد أن أعطيها أكبر من حجمها. نحن نريد أن نستمر في التنافس على البطولات الثلاث التي نشارك فيها".

أنطوان جريزمان استُبعد من التشكيلة الأساسية اليوم لصالح عثمان ديمبيلي، كما ظلّ حبيسًا لدكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة، ما جعل البعض يتكهن بأنها رسالة أو عقوبة من كومان له.

إلا أن المدرب الهولندي نفى الأمر، حيث قال "لا ليست عقوبة أو رسالة، كُنّا بحاجة إلى لاعب أكثر عمقًا من جريزمان في الأمام، لهذا لعب ديمبيلي، وكُنّا بحاجة إلى لاعب أسرع منه لذلك نزل برايثوايت".

وتعرض رونالد آراوخو لإصابة جديدة وكذلك بيدري، وحول إمكانية تواجدهم يوم الأربعاء قال "قدمنا مباراة متكاملة أمام خصم عظيم وقوي، بشأن الإصابات سنرى حتى يوم الأربعاء، لكن اليوم لم يتغير أداء الفريق مع التغييرات".

وأتم عن نظافة الشباك للمرة الثانية على التوالي بالليجا "نحن دائمًا نخلق فرص للتسجيل مثل اليوم، ومن المهم أن يعرف دفاعنا كيف يدافع بشكل جيد، موقفنا كان رائعًا واللاعبون ساعدونا".

الجدير بالذكر أن برشلونة سوف يلتقي مع أوساسونا بعد مباراة إشبيلية في الكأس، ثم يرتحل إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.