كومان: الانتصار مستحق وميسي كان حاسمًا اليوم

تصريحات كومان بعد فوز برشلونة على ليفانتي

قال المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن الفوز الذي حققه الفريق اليوم على ليفانتي كان مستحقًا وليونيل ميسي كان حاسمًا.

وانتصر برشلونة بهدف نظيف على ليفانتي في الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو" ليستفيق من دوامة الخسائر الأخيرة.

وعقب اللقاء قال كومان إن الفريق تحسن في العديد من الجوانب خلال مباراة اليوم وبناء على ذلك كان الانتصار في مباراة ليفانتي اليوم مستحقًا"

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وأضاف: "ميسي كان حاسمًا اليوم ومنحنا النقاط، من المهم أن نستمر على هذا النسق ونستمر في التحسن بمرور الوقت حتى نحقق الأهداف التي نرجوها"

وتابع: "كنت أستعد لدخول ريكي بوتش المباراة حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لكن مع 1-0 كانت الخطة مختلفة بالنسبة لي لذلك تغير قراري"

وحول قدرة برشلونة على المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي قال كومان: "نعم، ما زلنا مرشحين للفوز بالليجا، إذا قمنا بالتحسن فقط في بعض الجوانب"

وأردف: "ذا لم يتبق سوى القليل حتى تنتهي المباراة وقام الخصم بوضع المزيد من الأشخاص في المقدمة فعليك أن تؤمن دفاعاتك حتى لا تتلقى هدفًا"

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يذكر أن برشلونة بهذا الفوز نجح في أن يحسن موقفه في ترتيب الدوري الإسباني ويرتقي للمركز الثامن برصيد 17 نقطة بعد بداية سيئة للموسم الحالي.