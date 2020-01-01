كومان: إشبيلية تفوق على برشلونة بدنيًا ونحتاج الوقت للتحسن

تصريحات كومان بعد تعادل برشلونة وإشبيلية

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ إشبيلية تفوق في المعركة البدنية مشيرًا إلى احتياج البلوجرانا للوقت لتصحيح الوضع.

برشلونة تعادل 1-1 أمام إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا، لقد ضغطوا علينا بشكل جيد ولم نكن الأفضل حينما نخسر الكرة. إشبيلية كان أقوى من برشلونة على الصعيد البدني ونحن فقدنا الكرة كثيرًا ولم نحافظ على النسق".

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وتابع: "لا أعرف إن كانت هناك ضربات جزاء لبرشلونة أم لا، لكن أعتقد أن كرة ميسي قد تكون كذلك".

المدرب الهولندي أشار إلى أنّه سعيد بالعمل الذي يُقام في الفريق بشكل عام وأنّ الصورة إيجابية لكن الفريق يحتاج إلى الوقت خاصة وأنّ أول 3 مباريات كانت أمام فرق قوية.

وتابع: "ديست لاعب شاب لكنّه يمتلك ثقة كبيرة، ورغم أنّه جاء فقط منذ 3 أيام لكنّه يمتلك ما نحتاجه للعب بصورة أساسية وتقديم الإضافة، أما كوتينيو فهو جيد للغاية وبرهن على إمكانياته في جميع مباريات الموسم".

واختتم: "أتمنى عودة اللاعبين من التوقف الدولي في أفضل أحوالهم لأننا سوف نخوض مباريات معقدة بعد استكمال المسابقات ولا نمتلك الوقت الكافي للإعداد".

جدير بالذكر أنّ برشلونة جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات ومؤجل له مباراتين أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو.