"كومان أسوأ مدرب.. لا يعرف كيف يدير غرفة خلع الملابس"

انتقادات كبيرة للمدرب..

تعرض المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان إلى هجوم جديد، وهذه المرة من لاعب سبق وأن عمل معه، وهو حارس مرمى فالنسيا سانتي كانيزاريس.

وأشرف كومان على تدريب فالنسيا لعدة أشهر بين نوفمبر 2007 إلى أبريل 2008، وتمت إقالته لسوء النتائج، وباعتراف المدرب نفسه، لم تكن تجربته في ميستايا هي الأفضل.

ولا يوجد الآن حديث في الصحف العالمية سوى عن مستقبل الهولندي في تدريب برشلونة، وبالنسبة لكانيزاريس، فإن كومان ليس الرجل المناسب لمنصب المدرب أبدًا.

الحارس الأسطوري لكرة القدم الإسبانية قال في حديث إعلامي "على المستوى التكتيكي، لم يكن كومان قادرًا على منح اللاعبين الأدواء المناسبة لهم، ولم يقدم أداءً جيدًا في التدريب والإعداد البدني".

كما أضاف "من بين السنوات العشر التي قضيتها في فالنسيا، كان كومان هو أسوأ مدرب".

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وواصل كانيزاريس حديثه الناري عن كومان "لم يكن يعرف كيف يدير غرفة خلع الملابس أو كيف يتخذ القرارات الصحيحة".

وأتم "لم يبد أبدًا بالنسبة لي كمدرب جيد، هناك مدربون آخرون لم يعتمدوا عليّ أيضًا ومع ذلك كنت أراهم جيدين، مثل فابيو كابيلو".

يشار هنا إلى أن كومان في فترته مع فالنسيا قام باستبعاد كانيزاريس من المشاركة حتى في التدريبات رفقة القائد دافيد ألبيلدا، لدرجة أن الأخير هدد بمغادرة الخفافيش إن بقيّ المدرب في منصبه.

في نهاية المطاف، الخسارة بخمسة أهداف لهدف من أتلتيك بيلباو في أبريل 2008 كان كافيًا لإدارة فالنسيا لإقالة كومان بعد خسارته 14 مباراة والفوز في 11 فقط في أقل من ستة أشهر.