كول: سمولينج يجب أن يبقى في روما وأنشيلوتي مناسب لأرسنال

الظهير الأيسر السابق للمنتخب الإنجليزي يأمل في رؤية أرسنال مع أنشيلوتي

كشف أشلي كول، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق عن أمنيته باستمرار كريس سمولينج مع روما، مشيراً إلى أنه نصح أرسنال بالتعاقد مع أنشيلوتي.

وانضم سمولينج، إلى ذئاب العاصمة الإيطالية، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من مانشستر يونايتد.

وقال كول في تصريحات صحفية: "مانشستر يونايتد فريق كبير، ولكن إذا كان هناك أحدهم يلعب باستمرار ويستمتع بالحياة والثقافة وكل شيء فهذا هو المهم".

وواصل: "أتمنى أن يساعد سمولينج روما في الارتقاء بمركزهم في جدول الدوري، لأن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي".

ويحتل روما المركز الخامس من جدول الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع كالياري صاحب المركز الرابع.

وتطرق الظهير الأيسر السابق لتشيلسي، للحديث عن مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي وقال: "سيكون من الرائع إن انضم لأرسنال، هو مدرب رائع الجميع يقدره ويستمع له في المران".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي رحل عن صفوف نابولي، مساء الثلاثاء الماضي، وحل جينارو جاتوزو بدلاً منه.