تجاهل كول بالمر مخاطرة كبرى في فانتازي الدوري الإنجليزي

نصائح هامة قبل الجولة الثالثة!

بدأ الكثير من مدربي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول برعاية أمازون السعودية، الموسم الجديد من المسابقة دون إدراج نجم وسط تشيلسي المتألق كول بالمر، وسط توقعات بتراجع نقاط اللاعب، وكذلك لارتفاع سعره عن الموسم الماضي.

ويتواجد بالمر في لعبة فانتازي موقع جول هذا الموسم، بسعر 8.5 مليون يورو، بعدما كان سعره في الموسم الماضي 5 ملايين فقط.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

بالمر قطعة أساسية

مع بداية الجولة الثالثة، نؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن بالمر في أي تشكيلة من تشكيلات فانتازي جول للدوري الإنجليزي برعاية أمازون السعودية، وننصح الجميع بمحاولة توفير الميزانية اللازمة لضمه، حتى لو تكلف هذا الأمر استخدام التبديلين المجانيين.

وتألق كول بالمر نجم تشيلسي، في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، في الجولة السابقة، وقدم هاتريك من التمريرات الحاسمة، وسجل هدفًا، لكنه تحصل أيضا على بطاقة صفراء، ليخرج بمجموع نقاط يساوي 15 نقطة.

ومن المتوقع أن تتزايد مساهمات النجم الإنجليزي تدريجيا في الجولات المقبلة، حيث تنتظر تشيلسي مواجهات متوازنة تبدأ من الجولة الثالثة باستضافة كريستال بالاس، ثم بورنموث ووست هام خارج الديار، ومن ثم العودة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة برايتون ونوتنجهام فورست.

ويذهب العديد من المتسابقين في لعبة الفانتازي، إلى استقدام نجم آخر من تشيلسي هو نونو مادويكي، الذي تألق بشدة في المباراة السابقة أمام وولفز وسجل هاتريك.

لكننا ننصح بضرورة الاعتماد على بالمر بدلا منه، أو على الأقل ألا يكون استقدام مادويكي على حساب بالمر، لأن الأول لن يستطيع تعويض الثاني، وذلك لأن بالمر يتميز بالاستمرارية في جلب النقاط، بينما تأتي نقاط مادويكي على فترات بعيدة كلما انفجر اللاعب أو توهج.

أيضا لا يمكن ضمان استمرار مادويكي في التشكيلة الأساسية لإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لوقت طويل، خاصة مع وصول جواو فيليكس وبيدرو نيتو، واحتمالية التعاقد مع مهاجم آخر قبل غلق الميركاتو.

في المقابل، يضمن بالمر أن يلعب أساسيًا طوال الموسم، هذا بالإضافة لكونه الخيار الأول في تسديد ركلات الجزاء ولعب الضربات الثابتة.