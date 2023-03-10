كولينا: قد نغير قوانين كرة القدم بعد اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد

قاعدة الرحمة قد تدخل اللعبة

يؤمن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنه كان يجب إجبار مانشستر يونايتد على لعب الوقت الضائع بالكامل في الهزيمة من ليفربول 7/0.

الريدز نجحوا في اكتساح الشياطين الحمر بسباعية نظيفة يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، حيث سجل ليفربول 6 أهداف في شوط واحد.

حكم اللقاء قرر إضافة 4 دقائق فقط كوقت بدل ضائع طوال أحداث المباراة، حيث احتسب دقيقة في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني، رغم قيام كل فريق باستخدام التبديلات المتاحة.

وقال كولينا في تصريحات صحفية:"في مباراة ليفربول قام الحكم بإضافة 4 دقائق فقط، رغم عدد الأهداف والتبديلات، يمكنني أتفهم صعوبة التعرف على الوقت الضائع الحقيقي في مباراة انتهت 7/0، ولكن هناك منافسات يتم حسمها بفارق الأهداف، لذلك أي هدف يتم تسجيله يحمل أهمية هائلة مهما كانت النتيجة".

وفي نهاية حديثه لم يستبعد كولينا إدخال "قاعدة الرحمة" التي يتم استخدامها في لعبة البيسبول، والتي تنص على إنهاء المباراة في وقت معين عندما يمتلك أي من الفريقين أفضلية كاسحة على حساب الطرف الآخر.