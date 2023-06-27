كوليبالي يكشف عن 3 أسرار وراء انتقاله إلى الهلال .. وهذا ما سيفعله بأموال السعودية!

خاليدو كوليبالي يكشف أسرار هامة في انتقاله إلى نادي الهلال

كشف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، "سر" موافقته على الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال أعلن منذ يومين، التعاقد مع كوليبالي، قادمًا من صفوف نادي تشيلسي؛ ليكون ثاني صفقات الفريق الأول، بعد البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان وولفرهامبتون الإنجليزي.

كوليبالي أكد في حوار مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، على أن الراتب السنوي الضخم، الذي سيحصل عليه من الهلال؛ كان عاملًا قويًا في إقناعه بقبول العرض.

وقال المدافع السنغالي: "الآن.. استطيع أن أساعد عائلتي بالكامل، وأن أدعم أنشطة جمعيتي الخيرية في السنغال، بالإضافة إلى إنشاء عيادة في قرية والدي".

وإلى جانب الراتب الضخم.. أشار اللاعب إلى عامل ديني، دفعه إلى قبول عرض الهلال أيضًا؛ قائلًا: "أنا مسلم، وسأكون بالقرب من مكة المكرمة؛ حيث أشعر بالراحة النفسية".

وأخيرًا.. شدد خاليدو كوليبالي، على أنه بدأ يشعر بأنه غير مهم في نادي تشيلسي الإنجليزي، وسيفقد مكانه في التشكيل الأساسي؛ وهو ما جعله يتخذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن كوليبالي، انضم إلى تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي؛ حيث شارك في 32 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.