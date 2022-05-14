كوليبالي: ساري مجنون، منعني من التواجد مع زوجتي وقت الولادة!

كشف النجم السنغالي كاليدو كولبيالي لاعب نابولي عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بماوريتسيو ساري المدير الفني الأسبق للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوليبالي ونقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، وتطرق للحديث عن الكرة الذهبية وترشيح ساديو ماني وكريم بنزيما.

وقال كوليبالي: "لقد عملت مع العديد من المدربين الذين كانوا لهم تصرفات غريبة، لكن أكثرهم جنونًا كان ماوريتسيو ساري، لقد كان عاطفيًا للغاية تجاه التكتيك".

وأضاف: "هو يحب عمله لكن كان يجعلنا نعمل بشكل شاق للغاية، حتى أننا في بعض الأحيان كنا نلعب في التدريبات 11 ضد صفر".

وأردف: "أكثر الأمور جنونًا التي قام بها حدثت عندما كانت زوجتي على وشك الولادة، أخبرني وقتها أنني لا أملك الحق لمغادرة الفريق والتواجد مع زوجتي وابني".

وأنهى كلماته عن صراع الكرة الذهبية: "بكل تأكيد أفضل ساديو ماني لأنه من السنغال مثلي ويستطيع الفوز بها في أحد الأيام، لكن بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهو أكثر من عانيت أمامه".

جدير بالذكر أن ساري كان قد قاد نابولي بين 2015 و2018 في وجود كوليبالي الذي ارتبط في أكثر من مناسبة بالرحيل عن الفريق.