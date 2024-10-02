كوليبالي: مواجهة الأهلي صعبة وهذا الأمر سيجعلها أصعب على الهلال

مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة

أكد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال على صعوبة المواجهة القادمة أمام الأهلي في سادس جولات دوري روشن السعودي مساء السبت القادم، كما أبدى رضاه وسعادته بالفوز الكبير على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا النخبة بخمسة أهداف دون رد.

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المدافع السنغالي قال عن مواجهة الأمس لبرنامج "أكشن مع وليد" "نتيجة جيدة، كنا ندرك صعوبة المباراة نظرًا لعودة الفريق المنافس لمناطقه الدفاعية، لكننا وجدنا الحل مبكرًا وهو ما جعل الأمر سهلًا، 5-0 هي نتيجة جيدة للجمهور كذلك، والآن علينا بدء الاستعداد لمواجهة السبت".

تابع حول اللقاء القادم "نعلم تمامًا أن لعب مباراة كل يومين صعب جدًا ويُعيق عملية التعافي، لكننا اعتدنا ذلك مع الهلال وسنواصل العمل لتقديم أفضل ما لدينا وأن نكون جاهزين لمباراة السبت".

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GOAL

أتم "المواجهة القادمة مع الأهلي ستكون صعبة لأنه فريق كبير وهو لقاء كلاسيكو بجانب أن اللقاء سيُقام في جدة، الرطوبة والحرارة في جدة ستجعل المباراة أصعب كذلك، لكننا سنسعى للفوز وسنفعل كل شيء لتحقيقه".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، بنسبة 100% من النقاط، فيما يمتلك الأهلي 7 نقاط فقط تضعه في المركز السابع.