كوليبالي: إيطاليا بلد للعنصريين؟ نابولي وضع مختلف

المدافع السنغالي يهاجم العنصريين بقوة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي عدم وجود العنصرية داخل المدينة ومن جماهير ناديه، تعليقاً على الرسالة التي تلقاها روميلو لوكاكو مهاجم إنتر من رابطة فريقه التي بررت تعرضه للعنصرية.

وقال كوليبالي:"هؤلاء الحمقى الذين يفعلون تلك الأشياء في المدرجات لن يفعلوها أبداً في وجهي. الكل يقول أن إيطاليا بلد للعنصريين، ولكن يمكنني القول أن نابلس شيئاً مختلفاً".

وأضاف:"أحظى بوقت رائع هنا وكذلك عائلتي، نحن سعداء للغاية. نحن نظهر للناس هنا أننا في أفضل الفرق ويمكننا محاربة العنصرية".

وأوضح:"جماهير نابولي ما كانت لتكتب رسالة مشابهة لرسالة جماهير إنتر إلى لوكاكو لأنه يوجد الكثير من الحب هنا".

وتابع:"كيف يمكنهم القول أن تلك الأشياء ليست عنصرية؟ من الواضح أن هناك تمييز بناء على لون البشرة. سأحب مشاهدة هؤلاء الناس يمرون بنفس ما نمر به، الأمر يؤلم حقاً".

واختتم:"القواعد موجودة ولكن لا يزال هناك مشاكل في تطبيقها، لم أرَ منعاً لأي من الجماهير من دخول الملعب حتى الآن، ولم أرَ غرامات كبيرة أو نقاط تُخصم. يجب أن نضرب أمثلة قوية".

يذكر أن كوليبالي سبق له التعرض للعنصرية على يد جماهير إنتر نفسها.