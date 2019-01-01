كوليبالي: أنا آسف وهدفي الذاتي يؤلمني كثيرًا

كوليبالي يعتذر لجماهير نابولي على هدفه الذاتي في مواجهة يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كتب خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي رسالة اعتذار لجماهير الفريق ولزملائه عقب الهدف الذي يجله في مرمى فريقه في المواجهة أمام يوفنتوس.

وحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في قمة الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، في مباراة انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل يوفنتوس ثلاثة أهداف ليتقدم بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود نابولي ويعدل النتيجة بثلاثة أهداف أخرى، قبل أن يحسم كوليبالي المواجهة لصالح يوفنتوس بهدف ذاتي في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وعقب المباراة، كتب كوليبالي رالسة قصيرة يعتذر فيها لزملائه وجماهير نابولي على الهدف اذي سجله في مرمى الفريق والذي تسبب في خسارة المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وجاءت الرسالة كالتالي: "آنا آسف، الهدف آلمني كثيرًا لأنه جاء بعد عودة لا تصدق، أعتذر للجميع على ذلك وعلينا أن نبقى أقوياء ونتجاوز ما حدث، يجب علينا القبول والتسليم به أولًا"

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يذكر أن نابولي قد فاز في المباراة الأولى في الكالتشيو أمام فيورنتينا خارج قواعده أيضًا بنفس النتيجة، حيث سجل أربعة أهداف وتلقى ثلاثة في مباراة لا تقل إثارة عن مواجهته أمام يوفنتوس.