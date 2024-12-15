نجم باريس سان جيرمان سيغيب عن لقاء ليون

واصل المدرب الإسباني لويس إنريكي استبعاد أحد النجوم البارزين في صفوف الفريق، من المباريات الرسمية، حيث وصل الأمر لاستبعاده من لقاء ليون المقرر له اليوم الأحد.

وكشفت شبكة "RMC" عن أن النجم كولو مواني الذي ظل على مقاعد البدلاء في مباراة سالزبورج النمساوي، تم استبعاده من قائمة الفريق التي ستلعب مباراة ليون اليوم.

ويواجه باريس نظيره ليون مساء اليوم الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في مواجهة قوية بين الفريقين.

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وأوضحت الشبكة أن استبعاد كولو مواني من قائمة باريس سان جيرمان في مواجهة ليون، جاء لسبب رياضي وليس لأي سبب آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأخبار التي تُشير إلى اقتراب رحيل كولو مواني عن صفوف باريس سان جيرمان، حيث أكدت بعض التقارير على أنه قد يعود إلى الدوري الألماني من بوابة لايبزيج.