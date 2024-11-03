تم عرضه على كبار إنجلترا .. فشل خليفة "مبابي" يدفع باريس سان جيرمان للتخلص منه!

نجم باريس سان جيرمان قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 70 مليون يورو

يدرس باريس سان جيرمان التخلص من عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم مهاجم الفريق الذي كان يتوسم فيه البعض تعويض رحيل كيليان مبابي، ولكنه لم ينجح في هذا الأمر.

ووفقًا لموقع "tbrfootball" فإن المهاجم راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان، تم عرضه على عدد من أندية الدوري الإنجليزي، مثل آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ونيوكاسل.

ويستهدف نادي آرسنال تدعيم خط الهجوم بلاعب جديد، بعدما فشل في ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما استهدف أكثر من نجم مثل بنيامين شيشكو وأليكساندر إيزاك.

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وأصبح مواني بعيد بشكل كبير عن خيارات مدربه الإسباني لويس إنريكي، حيث يحصل علة وقت محدود للعب حاليًا، في ظل إصابة المهاجم الأساسي جونسالو راموش، الذي سيعود للملاعب ديسمبر القادم بعد جراحة الكاحل.

ومن جانبه، أصبح باريس سان جيرمان منفتحًا على رحيل عدد من لاعبيه البدلاء، من ضمنهم كولو مواني كما أكد الموقع.

وعلى الرغم من قلة مشاركاته مع باريس سان جيرمان، إلا أن كولو مواني أحد العناصر المهمة بالنسبة للمدرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، خاصة وأنه يتمتع بسرعة هائلة تتفوق سرعة محمد صلاح لاعب ليفربول.