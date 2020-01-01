كولوسيفسكي يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

يوفنتوس اقترب من الحصول على لاعب أتلانتا

وصل ديان كولوسيفسكي، لاعب أتالانتا المعار لبارما، إلى مقر نادي يوفنتوس للخضوع للكشف الطبي، تمهيداً للإعلان عن انتقاله للسيدة العجوز.

وأكدت شبكة سكاي سبورت بالأمس، أن فريق السيدة العجوز اقترب من حسم صفقة اللاعب السويدي صاحب الـ 19 عاماً، والذي كان هدفاً رئيسياً لإنتر.

ومن المنتظر كما أوضحت التقارير أن يحصل يوفنتوس على توقيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

وكان الشاب وصل إلى تورينو الأربعاء ليلاً، وصباح الخميس تواجد في مقر عيادات يوفنتوس القريبة من ملعبه "أليانز" منذ التاسعة صباحاً للخضوع للكشف الطبي، ثم توقيع عقود انضمامه رسمياً.

وسيكون عقد اللاعب السويدي، مع يوفنتوس مدته خمس سنوات ونصف، سيحصل خلاله على راتب قدره 2.5 مليون يورو سنوياً.

والآن يبقى السؤال الذي يشغل الصحافة الإيطالية، هل ستسمح إدارة يوفنتوس للاعب بإكمال الموسم الحالي معاراً إلى بارما أم ستستعين بخدماته على الفور.

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي، نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة سبعة آخرين مع بارما خلال 19 مباراة خاضها الموسم الحالي.