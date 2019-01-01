كولمان: هيبة أنشيلوتي طاغية وإيفرتون محظوظون به

تصريحات كبيرة في حق المدرب الإيطالي..

أعرب سيموس كولمان، لاعب إيفرتون، عن سعادته البالغة بالعمل تحت إمرة مدرب كبير مثل كارلو أنشيلوتي، وأكد في الوقت نفسه على أن المدرب الإيطالي يحظى بهيبة كبيرة تطغى على حضوره في غرف خلع الملابس.

وكان أنشيلوتي قد قاد إيفرتون للمرة الأولى أمام بيرنلي، واستطاع أن يُحقق الانتصار الأول له بهدف كالفيرت ليوين، في مباراة كان فيها كولمان من ضمن القائمة الأساسية للتوفيز.

اللاعب في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "إنه مدرب إذا تحدث فعليك أن تنسط له جيدًا. عندما يدخل ويتجول في غرفة خلع الملابس، فإنك تشعر بهيبته الطاغية. لقد قام ببعض التعديلات التي أثمرت عن نتائج ملحوظة أمام بيرنلي.".

كما أضاف "أنا كلاعب أستمع وأتعلم من كل مدرب وأحترمهم وأعمل معهم بكل إخلاص، ولكن عندما تحظى بمدرب صاحب سجل حافل وله الكثير من الأعمال الكبيرة في كرة القدم، فكفريق، علينا أن نكون فخورين بذلك جدًا.".

"يجب أن نعتنق أفكاره ونُحيط به كلاعبين، وينبغي أن نتعلم منه الأفضل ونأمل أن يؤدي ذلك بنا إلى النتائج المرجوة حقًا."

أنشيلوتي ينجح في أول اختبار له مع إيفرتون ويفوز على بيرنلي

كولمان شارك في مباراة بيرنلي كقلب دفاع ثالث يُغلق الجبهة اليمنى في حالة تقدم الظهير سيديبيه، في تعديل تكتيكي مميز أتى بثماره لإيفرتون، وحول الأمر قال اللاعب "لقد استمتعت به حقًا، لقد كان شيئًا عمل عليه المدرب طوال الأسبوع بالفعل.".

"عندما نستحوذ على الكرة، فنتحول إلى ثلاثة قلوب دفاع، كنت سعيدًا بالقيام بذلك الأمر، كان هو عملنا في الأيام الماضية بالتدريبات وقد استمتعت به كثيرًا."

الجدير بالذكر أن فوز إيفرتون قد جعله يرتقي إلى المرتبة الثالثة عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، وبفارق 10 نقاط فقط عن المربع الذهبي للبريميرليج.