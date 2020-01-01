كوكي يكشف سبل إقناعه لميسي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد

هل يكون أتلتيكو مدريد وجهة ميسي المقبلة؟

كشف متوسط الميدان الدولي الإسباني ونجم أتلتيكو مدريد كوكي أنه يحاول إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى الروخيبلانكوس في حال قرر ترك برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث كوكي عن قوة أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي قبل مواجهة ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية المنتظر في الوقت الذي يتصدر فيه الروخيبلانكوس الليجا.

وحول ليونيل ميسي كشف كوكي سبل إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى صفوف الفريق العاصمي في حال قرر بشكل نهائي الرحيل عن برشلونة.

وقال كوكي: "ليس لدينا أي بطولة على مستوى دوري أبطال أوروبا، ربما يمكن إقناع ليونيل ميسي بالقدوم إلى هنا مرهون بذلك، وتحديدًا بالرغبة في خوض تحدٍ جديد"

وأضاف: "نحن نعمل من أجل تحقيق ما نريد، واللاعبونن في بعض الأحيان يجددون دوافعهم أنفسنا من خلال الجوع لتحقيق الأشياء خاصة الذي لم يحقق منها من قبل"

وتابع حول ميسي: "إنه ولد جيد، أمزح بالطبع هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، خروجه من الفريق الكتالوني أمر صعب للغاية، لقد نجح ليو في مسيرته مع برشلونة، وسيكون من الصعب عليه الخروج من هناك"

وأردف: "من الناحية الاقتصادية الأمر صعب لأنك لا تستطيع دفع الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة. رمي قضية الأبطال في وجهه سيكون حافزًا لاستثارة الجوع لديه، إذا لم يكن لدينا أي أبطال، فربما يقتنع

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يذكر أن ليونيل ميسي أراد الرحيل عن برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه قرر أن يكمل عقده حتى لا يدخل في قضايا أمام نادي حياته كما وصفه.