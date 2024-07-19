صار شكله مختلفًا .. كوكوريا ينفذ وعده بعد تتويج إسبانيا بكأس يورو 2024

صاحب "اليد المارادونية" في يورو 2024..

لا نزال في عالم كرة القدم، نشهد العديد من اللقطات الطريفة، حول لاعبين ومدرّبين وشخصيات رياضية يقطعون عهودًا رياضية حال تحقيق حدث مميز، وكان آخرهم الدولي الإسباني مارك كوكوريا، ظهير تشيلسي الإنجليزي.

وكان كوكوريا قد قطع وعدًا بصبغ شعره الطويل باللون الأحمر، حال تحقيق منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وهو الوعد الذي التزم اللاعب بتنفيذه بعد نجاح الماتادور في حصد اللقب.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب اليورو، للمرة الرابعة، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في مباراة النهائي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين، ليفض الشراكة مع ألمانيا في عقر دارها، ويصبح الماتادور الأكثر تتويجًا باللقب عبر تاريخه.

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ولعب كوكوريا دورًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني دي لا فوينتي، في قيادة المنتخب الإسباني لحصد اللقب، حيث شارك في 6 مباريات، وغاب فقط عن لقاء ألبانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، فيما صنع تمريرة حاسمة في نهائي إنجلترا، والتي ترجمها ميكيل أويارزابال بهدف انتصار الماتادور في الدقيقة 86 والتتويج بالبطولة.

وبعيدًا عن أرقامه في البطولة الأوروبية، فإن ظهير تشيلسي خطف الأضواء في مباراة ألمانيا، بالدور ربع النهائي، وذلك بعدما تصدى باليد لتسديدة جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء، فيما قرر الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور عدم احتساب ركلة جزاء، واستئناف المباراة، التي امتدت للوقت الإضافي، قبل أن يوقع ميرينو على هدف الفوز في الدقيقة 119.