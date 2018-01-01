كوفاتشيتش: هازارد سألني عن ريال مدريد

اللاعب الكرواتي تحدث أيضًا عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماتيو كوفاتشيتش رغبته البقاء في تشيلسي طويلًا، لكن مؤكدًا في نفس الوقت احترامه لعقده مع ريال مدريد.

ويلعب كوفاتشيتش مع البلوز معارًا من الريال هذا الموسم، وقد أبدى سعادته البالغة بتواجده في النادي الإنجليزي، مضيفًا "أعتقد أن تلك أهم خطوة اتخذتها في مسيرتي المهنية. كانت خطوة أردتها كثيرًا. أقول شكرًا لريال مدريد ولتشيلسي أيضًا الذي أرادني كثيرًا. أنا أستمتع هنا".

"حتى الآن، أنا سعيد هنا. المدينة مذهلة والنادي أحد الأفضل في العالم وزملائي رائعين. أستطيع تخيل نفسي باقيًا هنا لكن لدي عقد علي احترامه مع فريقي السابق، وهذا ما سأفعله. مهمتي الآن هي تقديم الأفضل دومًا".

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وعن ارتباط زميله إيدين هازارد بالرحيل إلى ريال مدريد، أضاف الدولي الكرواتي "هو بالنسبة لي لاعب استثنائي. لم أكن أعتقد أنه بتلك الجودة، وأستطيع أن أقول بسهولة أنه أحد أفضل لاعبين أو 3 في العالم".

أتم قائلًا لقناة سكاي سبورتس "لقد سألني عن الحياة هناك في ريال مدريد، لكننا نعمل قدمًا لنحظى بموسم رائع معًا، ونركز تمامًا على تشيلسي. تركيزه الكامل على القيام بأمور رائعة مع تشيلسي".