كوفاتش يعتذر لجوارديولا والبايرن على تصريحات ليروي ساني

ويتعهد بعدم تكرار ما فعله في المستقبل

تقدم مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، باعتذار لنطيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا، نظير ما قاله في الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب البايرن من التوقيع مع ليروي ساني، وهو ما زال مقيدًا في صفوف السيتيزينز.

ولم تلق التصريحات قبول المدير التنفيذي للبايرن كارل هاينز روميجيه، الذي اعتبرها غير موفقة، لعدم توصل النادي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي حتى الآن.

وبعد ساعات قليلة من تصريحات روميجيه، قال كوفاتش للصحفيين بعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب فناربخشة التركي بنتيجة 6-1 "تحدثنا في بايرن ميونخ عن ذلك، ربما كنت حادًا في المقابلة، لكن بدون إساءة، وقد تحدثت مع جوارديولا واعتذرت له عن ذلك، وأود أن أعتذر للنادي، وسوف أتفادى وضع نفسي في هكذا مواقف في المستقبل".

وعن المباراة قال "كان الأداء جيدًا على مدار الـ90 دقيقة، أعجبتني الكفاءة التي كنا عليها والرغبة المستمرة لتسجيل الأهداف، لكن دفاعيًا، يمكننا التحسن بشكل أفضل، وبوجه عام، يُمكن القول بأن الأداء كان جيدًا. سيرجي جنابري؟ لا شيء جديد، يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، وكان الوقت ضيقًا بعض الشيء، لذا إراحته بمثابة إجراء احترازي".

يخيفان المدافعين معًا.. ويقضيان العطلة معًا! 😎



( 📸: IG/ leomessi) pic.twitter.com/dyFV4ZZrZh — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

وأشاد كذلك بتألق توماس مولر بتوقيعه على ثلاثة أهداف هاتريك، متمنيًا أن يواصل فريقه على نفس المنوال في مباراته الصعبة أمام توتنهام، الذي تغلب بدوره على ريال مدريد بهدف نظيف، في افتتاح كأس أودي الودية.