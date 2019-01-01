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كوفاتش وحميديتش يشرحان سبب إبعاد خاميس عن تشكيل بايرن ميونيخ

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Getty Images
الإرهاق والحسابات التكتيكية هي فقط أسباب نيكو كوفاتش وحسن صالح حميديتش لإبعاد خاميس رودريجيز عن واجهة بايرن ميونيخ ونورمبيرج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

شرح الثنائي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ وحسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارته سبب استبعاد خاميس رودريجيز من التشكيل.

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وكان خاميس رودريجيز قد استبعد من التشكيل الأساسي لمواجهة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام نورمبيرج في الدوري الألماني.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينهال سيل من الانتقادات على المدرب نيكو كوفاتش بسبب تشكيله غير المفهوم.

وفي هذا الشأن، قال نيكو كوفاتش إن الحسابات التكتيكية للمواجهة إضافة إلى الإرهاق الذي يعاني منه النجم الكولومبي كانا السبب وراء ذلك.

وأكد عضو مجلس إدارة الفرق البافاري حسن صالح حميديتش على ما قاله المدرب نيكو كوفاتش في مسألة الإرهاق مؤكدًا أنه لا مشكلة مع خاميس.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب على مستوى الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند.

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