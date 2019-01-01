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دوري أبطال أوروبا

كوفاتش غاضب من إيقاف مولر أمام ليفربول

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Getty Images
المهاجم الألماني المخضرم لن يظهر في مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول بدوري ابطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن غضبه الشديد من استبعاد توماس مولر من مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

مولر تلقى البطاقة الحمراء في مباراة بايرن وأياكس بالجولة الختامية لدور المجموعات من البطولة، بعد تدخل عنيف على نيكولاس تاليافيكو.

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ورغم اعتذاره عن الواقعة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الألماني لمدة مباراتين، ليبتعد عن مواجهة الريدز في دور الـ16 ذهاباً وإياباً.

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وهو ما رفض النادي الألماني الانصياع له ليتقدم باستئناف على القرار، لكن اليويفا قابله بالرفض ليستمر إيقاف اللاعب.

وقال كوفاتش عن هذا القرار:"توقعت الأمر لأنه شيء طبيعي، الطرد المباشر يعني الإيقاف لمدة مباراتين، أما البطاقتين الصفراوتين فالعقوبة تصل لمباراة واحدة".

وأضاف:"اليويفا رفض تخفيض العقوبة سعيد لعدم تمديدها، ولكني أشعر بالغضب من عدم تواجد توماس معنا في هذه المباراة".

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وأضاف:"لكن على كل حال إذا لم يلعب نيمار فهناك غيره سيحل بدلاً منه".

جدير بالذكر أن بايرن سيفقد مولر وكذلك آرين روبن، عن مباراة الذهاب المقامة 19 فبراير الجاري، مع إمكانية غياب الحارس المخضرم مانويل نوير.

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