كوفاتش: حزين لخسارة السوبر الألماني

تصريحات نيكو كوفاتش عقب خسارة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند في السوبر الألماني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ إنه يشعر بالحزن حيال خسارة لقب كأس السوبر الألماني.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر مباراة السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ذلك، قال نيكو كوفاتش إن المباراة كانت مخيبة للآمال على كافة المستويات بالنسبة له، متمنيًا التحسن فيما هو آت.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل سيء في أغلب الأوقات بالنسبة للمباراة ولم ننجح في التحكم في النسق كما أردنا، مما كلفنا الخسارة في مباراة هامة"

وتابع: "علينا تجاوز هذه الهزيمة والنظر إلى الأمام لأن بطولة الدوري ستبدأ في غضون أيام ولا يمكن الدخول في بدايتها دون تجاوز أثر تلك الهزيمة"



بوروسيا دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألمانية بثنائية في بايرن ميونخ



يذكر أن جورجان سانشو كان قد سجل هدف أسود الفيستيفاليان الثاني في المباراة، في الوقت الذي سجل فيه المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الأول.