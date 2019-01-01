كوفاتش بعد الفوز بالثنائية المحلية: أشعر بالفخر

تصريحات كوفاتش عقب التتويج بكأس ألمانيا وتأمين الثنائية المحلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش إنه يشعر بالفخر بلاعبي الفريق البافاري عقب التتويج بلقب كأس ألمانيا، وإكمال عقد الثنائية المحلية.

وأصبح نيكو كوفاتش هو أول من يحقق الثنائية المحلية "الفوز بالدوري والكأس" في تاريخ ألمانيا كلاعب وكمدرب.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد غياب البطولة عن البيت البافاري لسنوات عقب تغلبه على لايبزيج في المباراة النهائية بهدفين للا شيء.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري مطلع الأسبوع الماضي، ليكمل بذلك ثنائيته المحلية بتتويجه بلقب الكأس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال نيكو كوفاتش إنه يشعر بالكثير من السعادة والفخر بعد تحقيق لقبي الدوري والكأس في موسمه الأول مع الفريق.

وأضاف: "لدينا الكثير من التحديات في المستقبل، سنحتقل بما حققنا الآن ثم نستعد لما هو قادم حين يأتي موعده"

وتابع: "لقد شهد هذا الموسم العديد من الأحداث المثيرة، إلا أننا كنا قادرين على العودة من بعيد وتحقيق الألقاب التي نافسنا عليها.



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يذكر أن بايرن ميونيخ كان هو الخصم الذي خسر نهائي العام الماضي أمام نيكو كوفاتش مدرب فرانكفورت وقتها.