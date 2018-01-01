كوفاتش: بايرن ميونيخ في الطريق الصحيح بعد زوال الضغوط

بداية صعبة للمدرب الكرواتي لكنه يعد للعودة مرة أخرى للقمة في الدور الثاني من الموسم

رغم البداية السيئة له مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، إلا أن نيكو كوفاتش يرى أن الفريق الألماني يسير على الطريق الصحيح.

كوفاتش تسلم مهمة تدريب بايرن بنهاية الموسم الماضي، بعد رحيل المدرب المؤقت يوب هاينكس.

المدرب الكرواتي تعرض للعديد من الأزمات والنتائج السيئة، والتي كادت أن تنهي مسيرته مبكراً مع البافاري.

جريزمان يطير إلى أوروجواي من أجل جودين

ومع ذلك قال كوفاتش في تصريحات صحفية:"قمنا مؤخراً باستعادة ثقتنا في أنفسنا والآن سنقاتل مع دورتموند في الدور الثاني من البودنسليجا".

وأضاف:"ربما لم نظهر بالشكل المطلوب واللائق ببايرن في بداية الموسم، وجاء ذلك لأننا وضعنا الكثير من الضغوط على أنفسنا، بأننا الفريق الذي لا يهزم ويفوز بالدوري بفارق كبير من النقاط".

⚫️⚪️ يوفي لم يفز لكنه لم يخسر

⚫️🔵 إنتر عطّل نابولي

🐺🦅 جولة رائعة لـ ممثلي العاصمة

⚫️🔴 وميلان مستمر في التعثر



مُلخص مباريات الكبار في الدوري الإيطالي 👇 pic.twitter.com/BTFJKwALBX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وتابع:"الفريق عاد بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة، لذلك الأهم الآن أن بايرن على الطريق الصحيح للعودة مرة أخرى لمكانته الطبيعية".

ميسي وبانيجا وأكثر اللاعبين خلقاً للفرص في 2018

جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني، بفارق 6 نقاط عن دورتموند المتصدر بعد 17 جولة.

ويلعب البافاري دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع نظيره الإنجليزي ليفربول في واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في البطولة.