النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كوسيلني: أهدينا وست هام الفوز ونطمح في العودة ضد تشيلسي

التعليقات()
Getty Images
المدافع الفرنسي يتحدث عن الخسارة القادمة لأرسنال خارج ملعبه ضد الهامرز بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أكد لوران كوسيلني مدافع أرسنال، أن افتقاد الفاعلية الهجومية، كان أحد أهم أسباب خسارة فريقه ضد وست هام.

أرسنال افتتح الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، بتلقي خسارة صادمة من الهامرز بهدف نظيف، ليتأزم موقفه في صراع الأربعة الكبار.

نيمار يسخر من شائعات عرض نفسه على برشلونة

اختيارات المحررين

وقال كوسيلني بعد اللقاء:"أعتقد أننا احتجنا للمزيد من الهدوء في الثلث الأخير من الملعب وإنهاء الفرص".

وأضاف:"لم نتوقف عن الهجوم في الشوط الثاني لكن تلقينا هدفاً مبكراً، من الصعب الفوز في حالة عدم استغلال الفرص المتاحة لك".

وتابع قائد المدفعجية:"كنا بحاجة للخروج بشباك نظيفة، لكن منحناهم فرصة سهلة للتسجيل ومع ذلك نثق في قدرتنا على العودة والتعافي من الخسارة".

موقف أرسنال بعد الهزيمة:"عندما تصل لبداية العام فتكون هناك العديد من المباريات الصعبة، التنافس بهذا المستوى العالي ليس سهلاً، وكل ما يجب فعله الآن هو الهدوء فقط".

يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة

مواجهة تشيلسي:"مباراة على ملعبنا ضد أحد الفرق الأربعة الأولى، نعلم ما يجب علينا فعله وسنستعد جيداً للمباراة".

جدير بالذكر أن الخسارة جمدت رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.

الموضوع التالي:
سولاري يفكر خارج الصندوق لمواجهة ريال بيتيس
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | موهبة العراق: حصلت على دافع معنوي كبير في أول بطولة لي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | حارس اليمن: جئنا للمشاركة وليس المنافسة وهذه إمكانياتنا
الموضوع التالي:
هوميلس: فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | لفتة طيبة تجاه الجماهير قبل لقاء السعودية ولبنان
إغلاق