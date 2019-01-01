كوسيلني: آرسنال كان بحاجة لهذا الفوز، هو بـ6 نقاط

المدافع الفرنسي يُشيد بأداء فريقه أمام تشيلسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شدد لوران كوسينلي مدافع آرسنال على أهمية الانتصار الذي حققه الفريق على تشيلسي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه فوز بـ6 نقاط.

ونجح آرسنال في الفوز على البلوز بهدفين دون رد أحرزهما أليكساندر لاكازيت وكوسينلي، ليقلص الفارق معه إلى 3 نقاط، وهو انتصار جاء بعد خسارة المدفعجية أمام وست هام في الجولة السابقة.

وقال المدافع الفرنسي عقب اللقاء "كنا بحاجة لهذا الفوز، خسرنا أمام وست هام في الجولة السابقة ولذا مباراة اليوم كانت بـ6 نقاط، الفارق كان سيُصبح 9 لو خسرنا، فيما سيتقلص إلى 3 في حال الفوز".

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"مازلنا في السباق على المقاعد الأربعة الأولى. التزام اللاعبين اليوم كان مذهلًا ومن الجميع، لقد أظهرنا على الملعب أي طريق نريد أن نسلكه جميعًا، من الجيد اللعب هكذا لأن الفوز في كرة القدم صعب جدًا".

أتم قائلًا عن هدفه "أنا سعيد بالهدف لأنه مهم جدًا للفريق. الخروج بشباك نظيفة أمر لا يعود الفضل به للمدافعين فقط، أظهرنا اليوم أننا جميعًا معًا. المهاجمون قاموا بعمل رائع أيضًا، وهو ما ساعد بقية الفريق".