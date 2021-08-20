كوستا: "مستعد لضرب والدتي لأفوز"!

دييجو كوستا سيفعل كل شيء ليفوز بمباراة.

لا يعرف المهاجم الإسباني، دييجو كوستا، التهاون على أرض الملعب؛ فحتى لو لعبت والدته ضده فلن يتهاون، بل سيلتحم معها وإن اضطر لضربها سيفعل.

مغامرة جديدة لكوستا

انتقل دييجو كوستا، 32 سنة، قبل أيام إلى نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

اللاعب صاحب الأصول البرازيلية كان بلا نادٍ منذ يناير الماضي، قبل أن ينضم لمينيرو حتى ديسمبر 2022.

كيف رد كوستا على منتقديه؟

يُنتقد دييجو كوستا دائمًا على أسلوب لعبه الذي يوصف بالعنيف.

دييجو رد على أسلوبه العنيف وقال: "أخبروني أنني مخيف في الملعب. لو كانت أمي في الملعب واضطررت لأضربها لأفوز سأفعل. سأفعل كل شيء للفوز".

وواصل كوستا "الكل يحترمني وكذلك زملائي. سأحاول بذل كل ما في وسعي وسألتزم".

وشدد كوستا على عدم وجود أي مشكلة بينه وبين زملائه "لم تكن لدي أي مشكلة مع زملائي. في غرف خلع الملابس تكون الأجواء مرحة جدًا. الناس تقترب مني دائمًا. أحب الفوز، شخصيتي في الملعب هكذا، في أي مباراة إن كانت دومينو أو لعب أوراق. أرغب في الفوز وهذا يحفزني دائمًا ولن أغير شخصيتي".

وسيلعب كوستا بجوار المهاجم البرازيلي هالك في أتلتيكو مينيرو.

وشدد دييجو على أنه لم تكن لديه مشكلة مع أي مدرب دربه سوى الإيطالي أنطونيو كونتي، وقت كانا في تشيلسي وقال المهاجم الإسباني إن مدربه أخبره في رسالة نصية إنه لن يُكمل مع الفريق.

اقرأ أيضًا:

أخبار الانتقالات | تعثر تجديد ديبالا، وسون يوجه رسالة إلى كين

هل يصلح دييجو كوستا لقيادة هجوم الهلال؟

رحيل كونتي، حكيمي، ولوكاكو .. مرحبًا بكم في سيرك إنتر الصيني!