كوستاريكا سهلة وبسيطة؟ تحذير من رجال إسبانيا إلى سيداتهم في كأس العالم

الدرب ذاته لمنتخبي إسبانيا للسيدات والرجال في كأس العالم لكن النهاية قد تكون مختلفة!

بدأ منتخب إسبانيا للسيدات حملته اليوم في كأس العالم للسيدات بأفضل طريقة ممكنة بمواجهة كوستاريكا على ملعب ويلنجتون في نيوزيلندا.

سيدات إسبانيا حققن الفوز الأكبر في البطولة حتى الآن بثلاثية دون رد في مهمة بدت سهلة للغاية على روخا.

وفي وسط سريان المباراة في اتجاه واحد عادت ذاكراتنا إلى ثمانية أشهر حين سحق منتخب إسبانيا للرجال نظيره الكوستاريكي في مباراته الافتتاحية لكأس العالم كذلك في نوفمبر 2022 بسبعة أهداف دون رد.

منتخبا إسبانيا للنساء والرجال وقعا في مجموعة مشابهة، طرفان منها كوستاريكا واليابان والثالث مختلف.

لكن، شريط ذكريات البطولة لمنتخب الرجال لا يحمل في نهايته أحداثًا سعيدة يريد أن يتذكرها أي شخص مهتم بالمنتخب الإسباني.

طريق مماثل

جولة السيدات الأولى في المجموعات أتت أمام كوستاريكا، والثالثة الأخيرة ستأتي أمام اليابان، تماما كما حدث مع فريق الرجال.

المجموعة الأكثر تعقيدا كادت أن تنقلب وبالًا على رجال "لا روخا" رغم الفوز العريض على كوستاريكا في البداية، فبعد التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية (1-1) وفوز كوستاريكا على اليابان (1-0)، أتت لحظة في الجولة الثالثة كادت تطيح بالماتادور.

كان ذلك حين تقدمت اليابان على إسبانيا 2-1، وعلى الجانب الآخر تقدمت كوستاريكا على ألمانيا بنفس النتيجة، ليشير جدول ترتيب المجموعة إلى صعود اليابان وكوستاريكا معا بـ 6 نقاط لكل منهما، وخروج إسبانيا رفقة ألمانيا.

المعجزة لم تكتمل بفضل ألمانيا التي غادرت دور المجموعات في نهاية المطاف، ولكنها قلبت الطاولة على كوستاريكا لتفوز بنتيجة 4-2 وتؤمن تأهل إسبانيا بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف في المركز الثاني، بينما تصدرت اليابان بـ 6 نقاط.

مخاوف على الطريق

منتخب السيدات فاز اليوم بثلاثية دون رد، ولكن النتيجة لم تتناسب إطلاقًا مع الأداء، فقد سددن نساء إسبانيا 45 مرة، منهم 3 فقط في الشباك، وهو الأمر الذي يدعو للقلق قليلًا في المواجهتين المقبلتين.

منتخب زامبيا على سبيل المثال يبدو الحلقة الأضعف في تلك المجموعة، لكن تمتلك لاعباته قوة بدنية وسرعات عالية للغاية، وقد ظهر ذلك جليا في فوزه مؤخرًا على ألمانيا وصيف اليورو في ودية قبل أيام من انطلاق كأس العالم، ليؤكد أنه ليس خصمًا سهلًا.

منتخبا اليابان وزامبيا سيطلقان شرارتهما الأولى بلقاء بعضهما البعض في العاشرة صباح غد السبت، قبل أن يلعب منتخب إسبانيا ضد زامبيا، ومنتخب اليابان ضد كوستاريكا في الجولة الثانية، وصولا إلى نفس ختام الرجال للماتادور ضد اليابان، بينما تحل زامبيا محل ألمانيا في لقاء الجولة الأخيرة ضد كوستاريكا.

المجموعة تبدو في المتناول، فمنتخب إسبانيا هو الحلقة الأقوى بوضوح بين منتخبات كوستاريكا واليابان وزامبيا، ولكن كما علمتنا كرة القدم مرارًا وتكرارًا، كونك الحلقة الأقوى لا يعني بالضرورة أنك الفائز.

منتخب إسبانيا يشارك في مونديال السيدات للمرة الثالثة في تاريخه، ويسعى لتخطي إنجازه الأفضل الذي حققه في نسخة 2019 الماضية، حين بلغ دور الـ 16 وكان نهاية المطاف.