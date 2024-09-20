"يجب أن نتعلم من الخطأ!" .. مدرب ضمك مصدوم بسبب الأهلي ويوجه رسالة إلى فهد المولد

فريقه يقدم مستويات رائعة..

اعترف الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك السعودي، بـ"صدمته" بعد الخسارة في الوقت القاتل أمام عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

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ضمك ظل متعادلًا مع الأهلي، حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قبل أن يستقبل هدفين قاتلين ليخسر (2-4)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وعن ذلك يقول كونترا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد قدمنا مباراة رائعة أمام الأهلي، مثلما فعلنا في مواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري".

وأشار المدير الفني الروماني إلى أن فريقه، خسر أمام الهلال (2-3)، في الدقائق الأخيرة أيضًا من عمر المباراة، مشددًا على ضرورة التعلم من هذه الأخطاء، حتى لا تتكرر مستقبلًا.

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وعلى جانب آخر.. وجّه كوزمين كونترا رسالة إلى فهد المولد، نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يتواجد في العناية المركزة حاليًا بأحد مستشفيات المملكة؛ بعد تعرضه لحادث مؤسف في مدينة دبي الإماراتية، خلال الأسبوع الماضي.

وصرح كوزمين في المؤتمر؛ قائلًا: "أود أن أوجه رسالة للمولد، أدعوا له كل يوم، وكامل الدعم لعائلته.. كان يلعب معي في الاتحاد، وهو نجم رائع".

وأعرب المدير الفني لنادي ضمك، عن أمنيته بمشاهدة المولد يعود إلى الملاعب مجددًا، في أقرب وقتٍ ممكن؛ من أجل إسعاد الجماهير بإمكاناته الكبيرة.

جدير بالذكر أن كوزمين درب نادي الاتحاد في 2021-2022؛ وهو الموسم الأخير للمولد مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل الانتقال إلى الشباب.