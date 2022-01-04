كورونا يواصل ضربه لباريس سان جيرمان

واصل فيروس كورونا في ضربه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بظهور حالة جديدة من بين صفوف الفريق.

وأعلن باريس مؤخرًا عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالوباء، إلى جانب الثلاثي ناثان بيتومازالا وخوان برنات وسيرخيو ريكو.

وكشف النادي الفرنسي عن انضمام الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما للمصابين، بعدما كانت نتيجة اختباره إيجابية.

وجاء ذلك بعدما شارك اللاعب في مواجهة الفريق أمام فانيس في بطولة كأس فرنسا، حيث حافظ على نظافة شباك بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 4/0.

وأكد باريس في بيان رسمي، أن دوناروما يخضع حاليًا إلى الحجر المنزلي، وفقًا للبروتوكول والضوابط الموضوعة لمواجهة انتشار الوباء.

وهو ما يعني أن الحارس الإيطالي لن يكون متاحًا للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، في مباراة ليون بالدوري الفرنسي يوم 9 يناير الجاري.

يذكر أن باريس يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ46 نقطة، مقابل 33 نقطة لصالح نيس أقرب منافسيه.

اقرأ أيضًا ..