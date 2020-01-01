كورونا يهدد دوري أبطال أوروبا، 11 إصابة في أياكس

نادي أياكس يعاني من مشكلة عويصة بسبب زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم عن إصابة 11 من عناصر فريق أياكس الأول والثاني بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف"، والتي أكدت أن الفريق الأول عانى من خمس إصابات ستمنع تلك العناصر من التواجد مع زملائهم.

ويستعد نادي أياكس لمواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا في الدنمارك أمام فريق ميتيلاند في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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ويغيب زكريا الأبيض ودافي كلاسين ودوسان تاديتش وأندريه أونانا بالإضافة لريان جرافنبرخ حيث أوضحت التحاليل إيجابية العينة الخاصة بهم.

وكشفت الصحيفة أن الفريق سيخوض المواجهة المقبلة بالحارس الثالث وحده في ظل الظروف الجديدة التي طرات على النادي الهولندي.

وشكك النادي في نتائج الفحوصات التي خرجت، وطالب بخضوع نجومه لها من جديد، مما يعني أن الساعات المقبلة من الممكن أن تشهد تغيرًا في الظروف.

ولا يعد أياكس هو الوحيد الذي يعاني من ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، حيث أكد دينامو كييف اليوم على إصابة 11 من عناصره بالفيروس قبل مواجهة برشلونة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا أعلن اليوم عن إصابة إيدير ميليتاو قلب دفاعه بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهته بإنتر.