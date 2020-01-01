كورونا يُهدد انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

الأمر في خطر..

يرى جويدو ألبيرس، وكيل أعمال دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات كنتيجة لتفشي فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية.

وتوقف نشاط كرة القدم حول العالم على مدار الشهر الأخير وحتى أجل مسمى، لتبدأ الأندية في معاينة الأضرار الاقتصادية الجسيمة وعمل أغلبها على تقليص رواتب اللاعبين والإداريين.

ريال مدريد كان أحد المتأثرين رغم قوته الاقتصادية، وكنتيجة لذلك قام بتخفيض أجور اللاعبين بنسبة بين 10% إلى 20%، ولكن رغم ذلك يحتفظ الملكي بحظوظه في دخول الميركاتو بقوة كبيرة.

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ومن المعلوم أن زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، يسعى إلى دعم منتصف ميدانه في الصيف المقبل، ويُعد دي بيك هدفًا رئيسيًا للمدرب الفرنسي جنبًا إلى جنب مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد.

ألبيرس بدوره تحدث للصحف الإسبانية عن مستقبل موكله وقال "ما الذي سيحدث لدوني؟ لا أحد يعلم في الوقت الحالي، من المعلوم أنه يحظى باهتمام من مختلف الأندية منذ مدة طويلة.".

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كما أضاف "سنرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، أنا لا أجرؤ على قول أي شيء الآن، فبعض الأمور لا تزال سرية، فيروس كورونا سيغير وضع بعض الأندية وعلينا أن ننظر عن كثب في ذلك.".

وأتم "من المهم لدوني أن يتخذ قراره بناء على مشاعره وأن يفكر في المكان الذي يتناسب مع قدراته بالشكل الأفضل وأين سيكون أكثر نجاحًا.".

يذكر أن الدولي الهولندي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه رفقة أياكس، حيث سجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين في مختلف المسابقات وقبل إيقاف النشاط بفعل كورونا.