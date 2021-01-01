الدوري الإنجليزي الممتاز

كورونا يمنع كلوب من حضور جنازة والدته في ألمانيا

بقلم | علي سمير
التعليقات (0)
Jurgen Klopp Liverpool
Getty Images
توفت في يناير الماضي

صدمة شديدة تعرض لها يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعدما علم بعدم تمكنه من حضور جنازة والدته المتوفية.

ليفربول يستعد لخوض مواجهة صعبة يوم السبت القادم أمام ليستر سيتي، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

كلوب فقد والدته يوم 19 يناير الماضي، وأعرب بعدها عن حزنه الشديد لسماع هذه الأنباء الصادمة.

اختيارات المحررين

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن صدمة أخرى لكلوب، بسبب عدم تمكنه من حضور الجنازة في ألمانيا.

ويأتي ذلك بسبب الإجراءات المشددة في مختلف أنحاء أوروبا، بفرض الحجر الصحي للمسافرين من المملكة المتحدة إلى العديد من الدول الأخرى.

GER ONLY Jürgen Liesbeth Elisabeth Klopp

وكان صاحب الـ53 سنة قد قال عن والدته:"كانت تعني كل شيء بالنسبة لي، كانت أمًا حقيقية بأفضل معاني المعالم وشخصية متدينة، أعلم أنها في مكان أفضل الآن".

اقرأ أيضًا .. ليفربول وتشيلسي وآرسنال .. كورونا يلاحق الأندية الإنجليزية في أوروبا

وأضاف:"بمجرد أن تسمح الظروف، سنقيم إحياء ذكرى رائعة مناسبة لها".

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول ولايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تم نقلها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى مدينة بودابست الرومانية بسبب ظروف فيروس كورونا.

إغلاق