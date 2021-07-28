كورونا يضرب معسكر ريال مدريد قبل الموسم الجديد

فيروس كورونا يستهدف لاعب آخر في ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة الوافد الجديد دافيد ألابا، بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تحضيرات العملاق الاسباني للموسم الجديد.

وتعد هذا الحالة الثانية للفريق الملكي في غضون أيام قليلة، بعد أن تم الإعلان الجمعة الماضي عن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالفيروس.

ونشر ريال مدريد عبر بيان مقتضب على موقعه الرسمي:"يعلن نادي ريال مدريد، أن نتيجة اختبار لاعبنا ديفيد ألابا جاءت إيجابية لـ فيروس كورونا"

وأفادت تقارير إسبانية في وقت سابق اليوم أن الدولي النمساوي، غادر المدينة الرياضية بينما استمر بقية اللاعبون بالتدرب.

وحسب صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن رئيس الخدمات الطبية في ريال مدريد قد طلب من ألابا مغادرة المدينة الرياضية والذهاب إلى المستشفى من أجل القيام بفحص.

وكان ألابا قد إنضم الى تدريبات ريال مدريد قبل عدة أيام بعد أن وقع على عقدًا لمدة 5 مواسم، وقد قام بإختيار القميص رقم 4 والذي سبق أن إرتداه الإسباني سيرخيو راموس على مدار السنوات الماضية.

ويعد صاحب الـ29 عامًا، هو الصفقة الأولى التي قام بها النادي الملكي هذه الفترة وذلك من أجل تعزيز خط دفاع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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