كورونا يتسبب في تعطل إنهاء علاقة عمرو وردة وباوك

علاقة عمرو وردة وباوك اليوناني في طريقها للنهاية.

أكدت تقارير صحفية يونانية، على أن إجراءات إنهاء علاقة عمرو وردة مع نادي باوك تعطلت حاليًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم حاليًا، وأيضًا علاقته بوكيل أعماله كريستوس جاتسيس.

ويلعب عمرو وردة في صفوف لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة منذ عام مضى، ليقدم معه مستوى مميز.

وأشار موقع "سبورت تايم" اليوناني، إلى أن رحيل عمرو وردة عن باوك قبل عام من نهاية عقده، أصبح أمرًا متوقعًا، ولكن ما يعيق الأمر حاليًا، هو الاتفاق على تفاصيل إنهاء التعاقد.

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ومن جهته لم يمانع عمرو وردة طوال الفترة الماضية، الاستمرار مع لاريسا اليوناني الذي يلعب في صفوفه حاليًا، ولكن توقف الحياة الكروية في اليونان بسبب كورونا أربك الأمور.

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كما أكد الموقع اليوناني على أن موقف عمرو وردة المعقد جاء بسبب عدم امتلاكه وكيلًا خلال الوقت الحالي من أجل التفاوض مع إدارة باوك.

ويظل الخلاف بين عمرو وردة وباوك حاليًا، حول فسخ العقد بشكل ودي من الطرفين، أو سيتم وضع قيودًا بينهما.