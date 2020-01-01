لاعبو برشلونة يرفضون الدخول في معسكر مغلق

رغم ترحيب رئيس النادي جوسيب بارتوميو

رفض لاعبو نادي برشلونة الإسباني، فكرة الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق لمدة أسابيع، من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

النشاط الكروي متوقف تماماً في مختلف الدوريات الأوروبية منذ شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا الذي وصل للعديد من الرياضيين.

الأندية والاتحادات المحلية، تعمل خلال الأيام القليلة الماضية، لإيجاد الحلول المناسبة لعودة اللاعبين للتدريبات بشكل تدريجي قبل استئناف النشاط.

المزيد من الفرق

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت ظهور مقترح داخل الأندية، بأن تغلق الفرق على نفسها في فندق بملعب كرة قدم خاص بها، لإجراء الاستعدادات اللازمة لعودة الموسم من جديد.

وهو ما يعني مغادرة اللاعبين لمنازلهم لفترة من الوقت، للعيش معاً في مركز تدريبي بعد إجراء اختبارات فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم، وعدم السماح لأي عناصر خارجية لزيارتهم.

وهو المقترح الذي يلقى ردود فعل إيجابية داخل الاتحاد الإسباني واللجنة المنظمة لليجا ، في ظل المحاولات المكثفة لعودة المسابقة بأي ثمن.

وعلى الجانب الآخر لا يرحب لاعبو برشلونة بهذه الفكرة، كما يرونها غير مجدية من الأساس، رغم ترحيب جوسيب بارتوميو رئيس النادي بالمقترح.

جرح عاطفي وبكاء متكرر - أقسى اللحظات في مسيرة رونالدو

ماتيرازي: كنت أكره كونتي وميليتو تمنى قتل بالوتيلي

ومع ذلك فالقرار النهائي لن يكون لبرشلونة أو لاعبيه، ولكن يجب الاتفاق على الإجراء بالتنسيق مع كافة الأندية بالدوري الإسباني.

يذكر أن الليجا توقفت وبرشلونة على صدارة المسابقة بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف النشاط.