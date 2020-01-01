رسمياً.. فيفا يعلن تأجيل اليورو وكوبا أميركا

فيروس كورونا يواصل تأثيره على الكرة حول العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، العديد من القرارات الحاسمة، للتماشي مع الوضع الحالي بعد توقف النشاط الرياضي بمعظم أنحاء العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

اللعبة تعاني من شلل تام خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تعطلت الدوريات الأوروبية الكبرى، ويسود الغموض حول باقي المسابقات المستقبلية.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، نشر بيانا عبر الموقع الرسمي للفيفا ليحسم الأمر تماماً حيث قال:"العالم يواجه أزمة صحية استثنائية ويجب علينا اتخاذ موقف جماعي تجاه هذه المشكلة".

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وأضاف:"هناك احترام مشترك بين الجميع لاتباع الأعراف والإرشادات اللازمة بشأن صنع القرار، حيث يجب اتخاذ قرارات عادلة بخصوص كرة القدم".

وتابع:"تلقينا العديد من الطلبات للاتحادات المختلفة بخصوص بعض المسابقات وبناء عليه اتخذنا بعض القرارات الهامة بعد محادثات مكثفة خلال الأيام الماضية".

- قررنا الموافقة على طلب اتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل بطولة كوبا أميركا 2020، وكذلك طلب اليويفا بخصوص يورو 2020 لتقام في يونيو ويونيو من العام القادم.

- بعد اتضاح الصورة بشكل أكبر سنقوم بإعادة جدولة لبطولات كأس العالم للأندية لأعوام 2021، 2022 و 2023.

- ستكون هناك بعض المناقشات مع الاتحاد الصيني والحكومة الصينية، بخصوص كأس العالم للأندية 2021 لتفادي أي تأثير سلبي للوضع الحالي.

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- سندرس أيضاً مع الاتحادات المحلية وأعضاء الفيفا وحملة الأسهم الجدول الكامل لكافة الأحداث الكروية بناء على تطورات الأزمة في أقرب وقت ممكن، ربما قبل نهاية شهر إبريل.

- قررنا أيضاً التبرع بـ10 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية من أجل مقاومة انتشارر فيروس كورونا، وسنناقش مع الأجهزة المسؤولة كافة الإجراءات لتقديم الدعم الكافي.

وينهي بذلك الفيفا الجدل حول بطولتي يورو 2020 وكوبا أميركا لنفس العام، ويتبقى حتى الآن موقف دوري أبطال أوروبا والدوريات المختلفة، التي تنتظر البت في موقفها بعد انتهاء موعد التأجيل المؤقت في بداية شهر إبريل المقبل.