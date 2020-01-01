كورونا تتسبب في عزل سون عن توتنهام

لمدة ليست بالقصيرة..

سيضطر هيونج مين سون، لاعب توتنهام، إلى الابتعاد عن معسكرات فريقه لفترة نتيجة لعودته من كوريا الجنوبية المُتفشي فيها وباء فيروس كورونا.

سون يُعاني من إصابة على مستوى الكتف وخضع لعملية جراحية في كوريا في الأيام الماضية، ويفترض أن يعود قريبًا إلى إنجلترا لاستئناف الاستشفاء الخاص به.

لكن عندما يعود صاحب الـ27 عامًا إلى لندن فلن ينخرط مباشرةً في التدريبات أو يتعامل مع زملائه في السبيرز، حيث سيتم عزله لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم نقله عدوى كورونا إلى أحد.

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هذا ما أكده جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، خلال المؤتمر الصحفي الأخير له الخاص بمباراة ولفرهامبتون والمقرر لها مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبيشال وان قال "أنا لست متخصصًا، أنا فقط أحصل على المشورة القانونية وما تُخبره السلطات للنادي. بالطبع نحن نتابع كل شيء.".

وأتم "لهذا السبب أقول أنه عندما يعود سون من سيؤول فإننا سنتبع البروتوكلات الموضوعة من السلطات المختصة ولن نأتي به على الفور إلى هنا.".

يذكر أن وباء كورونا قد تسبب في إيقاف أغلب الأنشطة الكروية على الصعيد القاري في قارة آسيا، وتُعد كوريا الجنوبية هي ثاني أكثر الدول الآسيوية تضررًا منه بعد الصين.

