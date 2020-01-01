رسميًا - إيقاف الدوري القطري بسبب كورونا

قطر تنضم لمصر والسعودية..

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية، على إثر تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

قبل أيام كان الاتحاد القطري قد اكتفى بإقامة المباريات دون حضور جماهيري، كإجراء احترازي إلا أن تفشي الفيروس دفع المسؤولين لإيقاف النشاط مؤقتًا بشكل مبدئي.

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وجاء نص بيان الاتحاد القطري كالتالي: "بناءً على التعميم الصادر من قبل اللجنة الأولمبية القطرية رقم 6 لسنة 2020 بوقف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 29 مارس 2020، فقد قرر الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم والتي تشمل بطولة كأس الأمير ودوري QNB ودوري الدرجة الثانية ودوري قطر غاز ودوري كرة الصالات وكأس أوريدو للموسم الرياضي 2019-2020 بالإضافة إلى المسابقات الكروية المحلية الأخرى التي يشرف على تنظيمها الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 15 مارس 2020 وحتى 29 مارس 2020.

"ويأتي هذا القرار في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصًا على سلامة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير في الملاعب التي تستضيف المباريات".

يذكر أن كورونا أثر على ملاعب كرة القدم في كافة أنحاء العالم بعد إصابة عدد من اللاعبين والمدربين في إيطاليا وإنجلترا بالفيروس.

أما في الوطن العربي، فتم تعليق النشاط في مصر والسعودية لمدة أسبوعين، مع إيقاف النشاط في المغرب حتى إشعار آخر.