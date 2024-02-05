كورونادو يدفع الإدارة لخلاف مع جاياردو .. خطاب الرابطة يؤجل حل لغز الموسم في الاتحاد

المدرب عبر علنًا عن استيائه من عدم حل اللغز

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مازال لغز الموسم في الاتحاد لم يُحل بعد، وقد كان من المفترض أن يتم حله في الـ31 من يناير الماضي لكن خطاب من رابطة دوري المحترفين بتمديد مهلة تسجيل الأجانب في قوائم الأندية المحلية حتى الـ7 من فبراير الجاري أجل حل اللغز.

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الحديث بالطبع عن الأجانب الـ8 الذين سيُسجلهم الاتحاد في قائمته المحلية والثنائي الذي سيتم استبعاده ليقتصر دوره في الفريق على خوض مباريات دوري أبطال آسيا.

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آخر الأخبار كانت من صحيفة الرياضية حول استقرار المدرب مارسيلو جاياردو على استبعاد مارسيلو جروهي ورومارينيو، وذلك بعدما كان يميل للتخلي عن إيجور كورونادو وجوتا، لكن يبدو أن ذلك التغيير لم يكن مصدره المدرب بل الإدارة.

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الرياضية كشفت في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب، إذ يرغب جاياردو في الاحتفاظ برومارينيو والتخلي عن كورونادو، لكن رفض الأخير ذلك القرار وإصراره على نيل مستحقاته المالية كاملة حال تم إزالة اسمه من القائمة المحلية يدفع الإدارة للحفاظ عليه والتفريط بالمهاجم الذي يبدو راضيًا باللعب فقط في دوري الأبطال.

الصحيفة أوضحت أن المناقشات مازالت متواصلة بين أروقة النادي ومسؤوليه الإداريين، وأن القرار النهائي سيُتخذ بعد مباراة الطائي المؤجلة في دوري روشن والتي ستقام يوم الأربعاء القادم.

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