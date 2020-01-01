كورتوا يكشف عن اللاعب الذي يحلم بمزاملته

لكنه لم يعد ممكنًا..

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن اللاعب الذي كان يتمنى أن يُزامله في الملاعب ولكن لم يعد ذلك واردًا.

ويُعاني الرياضيون من توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا وقرار الحكومات بالعزل الاجتماعي، مما يجعل الجميع نشطًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدولي البلجيكي كان أحد الناشطين بالفعل وأجاب على عدة أسئلة من خلال تطبيق إنستجرام، أحدها كان عن من يحلم بمزاملته على أرض الملعب.

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رد كورتوا كان واضحًا، حيث قال أنه كان يود اللعب رفقة الأسطورة البرازيلية رونالدو، لكن الفرصة لم تعد سانحة الآن.

وكان رونالدو قد لعب في ريال مدريد لفترة طويلة، إلى جانب رحلة كبيرة مع كرة القدم في أندية برشلونة وإنتر وغيرها قبل أن يُنهي مسيرته عام 2011.

وحقق رونالدو لقب كأس العالم رفقة بلاده البرازيل مرتين، إلى جانب تتويجه بالدوري الإسباني رفقة الريال وحصوله على أفضل لاعب في العالم 3 مرات.

يذكر أن كورتوا انضم إلى ريال مدريد الصيف قبل الماضي قادمًا من تشيلسي ومنذ ذلك الحين وهو الحامي الأول للعرين الملكي في سانتياجو برنابيو.

