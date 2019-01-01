كورتوا يحقق رقمًا قياسيًا سلبيًا بهدف فياريال في شباكه

تيبو كورتوا يجد نفسه في موقف جديد عليه بمسيرته الكروية لأول مرة على الإطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وجد النجم البلجيكي تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق في موقف جديد من نوعه خلال مسيرته الكروية.

جاء هذا أثناء مواجهة فريقه اليوم أمام فياريال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعدما استقبل هدفًا في الشوط الأول من عمر اللقاء.

وتم تسجيل الهدف في الدقيقة الـ ١٢ عن طريق اللاعب جيرارد مورينو الذي تابع الكرة الشاردة داخل منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم فريقه.

كورتوا فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر 11 مباراة في الليجا (استقبل 15 هدفًا خلالهم) - أطول سلسلة مباريات استقبل بها أهداف ( الليجا + البريميرليج)! 👎 pic.twitter.com/gnDUVgddNL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وكان الهدف هو السبب في الرقم السلبي الذي نتحدث عنه هنا والموقف الذي يجد كورتوا نفسه فيه للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وصل كورتوا للمباراة الـ ١١ على التوالي دون شباك نظيفة بإجمالي ١٥ مرة اهتزت فيها شباكه وهو أمر يحدث للمرة الأولى كما ذكرنا سواء في الدوري الإسباني أو الإنجليزي.

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جدير بالذكر أن كورتوا كان قد مر بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق في الموسم الماضي الذي كان الأول له بقميص ريال مدريد.