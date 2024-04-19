نصيحة قلبت اللقاء.. مدرب حراس ريال مدريد كلمة السر في التفوق على مانشستر سيتي!

مدرب حراس ريال مدريد كلمة السر في الفوز على مانشستر سيتي...

قاد أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، فريقه إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من بوابة مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل بأربعة أهداف لكل فريق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتمكن الحارس الأوكراني، من التصدي لركلتي جزاء من برناردو سيلفا، وكوفاسيتس، ثنائي مانشستر سيتي، ليتأهل الميرينجي إلى نصف النهائي، بعد الفوز بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لويس لوبيز مدرب حراس المرمى، في صفوف الميرينجي، قدم نصيحة للحارس الأوكراني، قبل المباراة ساهمت في حسمها بشكل كبير.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لوبيز طلب من لونين، البقاء في منتصف الملعب لأن أحد لاعبي سيتي بكل تأكيد سيسدد كرة في منتصف المرمى، وبعد التصدي للضربة الأولى من برناردو، قرر لونين الاعتماد على حدسه وتصدى للكرة الثانية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيلعب أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي.