كورتوا يحسم الأمور .. ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير لونين وكيبا

جورج مينديش يقود المفاوضات من نقطة قوة

فتحت إدارة ريال مدريد خط مفاوضات مع الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى النادي الملكي ووكيله جورج مينديش، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

ويرتبط الحارس الأوكراني المتألق، بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2025، لذلك تريد إدارة الملكي تمديد عقده، خصوصًا بعدما أظهر أفضل مستوى له هذا الموسم واستطاع تعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا بشكل مميز.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد يريد ضمان استمرارية لونين، لكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن من جانب الحارس الأوكراني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "قادة النادي الأبيض واضحون بشأن هذا الأمر ويعتزمون ربط لونين بعقد طويل الأمد. إنهم يعلمون أنه مع وجود كورتوا سيتم تغطية مرمى الفريق لفترة طويلة دون مشاكل".

وتابعت: "لا ينوي ريال مدريد القيام بأي صفقات تخص حراسة المرمى هذا الصيف في ظل الثقة بكورتوا ولونين، بالإضافة إلى الحراس الشباب الواعدين، أما فيما يتعلق بكيبا، فلا توجد نية للتفاوض مع تشيلسي بشأن تجديد إعارته".

وأشارت "ماركا"، إلى أن لونين قام بتغيير وكيله مؤخرًا، ووضع نفسه بين يدي جورج مينديش، الذي يعرف بالفعل مدى اهتمام ريال مدريد بتمديد عقد موكله وسيحصل له على أفضل صيغة.

وختمت: "لونين الآن هو من يتحكم في الوضع. لكنه يفضل الانتظار والتفكير لتقييم ما قد يحدث عندما يتعافى كورتوا من إصابته الطويلة ويعود إلى الملعب".