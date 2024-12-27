كورتوا: مبابي يتأقلم بالتدريج.. ولم أستطع إيقاف كريستيانو رونالدو!

كورتوا يعترف بفشله أمام رونالدو...

شدد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على أن فريقه هذا الموسم سينافس بكل قوة على كافة المسابقات، مشيرًا إلى أن كيليان مبابي، الوافد الجديد إلى الميرينجي، يتأقلم بالتدريج على أجواء الفريق.

وحصل الحارس البلجيكي، على جائزة "المسيرة الكروية" في حفل جلوب سوكر، المقام في دولة الإمارات، بينما فاز زميله في الفريق جود بيلينجهام، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم لعام 2024.

وقال كورتوا، في تصريحات أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024: "لقد حاولت إيقاف كريستيانو رونالدو، كثيرًا وكان الأمر صعبًا، سجل في شباكي الكثير من الأهداف".

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وعن حال الميرينجي في الموسم الحالي، قال الحارس البلجيكي: "لقد حققنا لقبين، ونحتل المركز الثاني في الدوري، لدينا لاعبين رائعين مثل كيليان مبابي، الذي يتأقلم بالتدريج، نحن واثقون أننا سننافس على كافة البطولات في نهاية الموسم".

وتحدث كورتوا، عن زميله في الفريق جود بيلينجهام، وقال: "لقد تحول جود إلى أحد أفضل اللاعبين في العالم، واستطاع الحصول على جائزة أفضل لاعب وسط، إنه لأمر لا يصدق كيف تغيرت حياته في غضون عام واحد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة فالنسيا، مساء الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري الإسباني، قبل أن يستهل الملكي مشواره في المنافسة على بطولتين، وهما كأس الملك، ثم كأس السوبر الإسباني.